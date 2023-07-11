涉以淫片要挾女子性交　20歲社區主任否認非禮等4罪

報稱任職社區主任的青年，涉嫌於交友程式上假扮他人分別認識兩名女子後，以不同方式套取女方資料再藉詞相約酒店見面，在酒店時上演「大龍鳳」，以假身份在電話上稱要公開女方資料等為由，逼對方與他性交。其中一名女事主疑因害怕而與該民政主任兩度性交。該民政主任被控威脅促致他人作非法的性行為等4罪，他今（11日）於區院否認全部控罪，控方先傳召涉及3項控罪的事主作供。

報稱社區主任的20歲被告黃煒龍，被控1項企圖以威脅手段促致他人作非法的性行為、兩項威脅促致他人作非法的性行為及1項非禮罪，涉及當時均26歲的女事主X及Y。涉及X的控罪指被告於2021年9月22日，在旺角智選假日酒店某房間內，企圖以威脅或恐嚇手段，使X與他作非法性行為。涉及Y的則包括3項控罪，控罪指被告於2021年11月7日在尖沙咀麼地道千禧新世界香港酒店某房間內兩度以威脅或恐嚇手段，使X與他作非法性行為，及在同日同地非禮Y。

Y供稱於2021年11月在1個交友程式內認識了一名叫William的男子。其後2人有交換照片，Y覺得對方「幾靚仔」與他續傾談，當中包括色情話題，後來才得知對方上傳的相片非他本人。案發前兩天，William稱原打算翌日與友人在酒店慶祝他生日，但朋友爽約，希望Y與他慶祝，Y答應並把個人資料交給對方用作預訂酒店，且由Y支付房租。Y稱有預計當日會與William性交。

Y指翌晚到酒店後，William遲遲未有現身，她先進房間，其後被告進房稱是William友人，來為他慶生。Y用電話質問William為何有第三者，對方卻稱凌晨時分會到。凌晨時分，對方又向Y傳送一段被告與其他女子性交的短片，其後稱要「刺激啲」又指Y與被告常「講鹹嘢」，要罰2人性交，否則會向他人發布Y的資料、照片及被告的性愛片。Y感驚慌並向被告提議報警，但被告稱對方認識很多警隊高層，報警亦沒有用。Y覺得William能夠知悉房間的所有行動，認為他可能入侵了被告的手機，加上怕私隱被公開，故答允與被告性交。但之後William又再要求Y與被告性交，並稱「你要聽我講，我就是主人」。直至早上Y再與被告性交。Y又指在房間時被告會不時使用手機。據控方指該William其實就是被告，在房間內被告亦曾在X不同意下觸碰其胸部及私處。

案件編號：DCCC 628/2022