職訓局下學年辦過百課程涉1.3萬學位 以幼兒教育社會工作最搶手

中學文憑試下周三(19日)放榜，職業訓練局(VTC)新學年將開辦逾140項包括學士、高級文憑、基礎文憑等全日制課程，共提供近1.3萬個學額。職訓局表示，今年報名人數達約2.7萬人，較往年微升，有信心填滿學額；至於「中六統一收生計劃」今年續以網上形式進行，職訓局提醒，所有獲派學位的學生，須在7月24日中午12時前於網上辦妥註冊手續，否則將被視為放棄學位。

職訓局表示，VTC今年提供約1.3萬個學額，涵蓋超過140個不同程度課程，當中絕大部分為政府資助。以報名人數計算，幼兒教育、社會工作均屬最熱門課程；至於與健康相關科目，包括體適能及運動營養學、生物醫學等亦同受歡迎，今年大約每4至5人競爭一個學位。

另外，隨着香港創作的音樂逐漸復甦，職訓局亦推出與音樂製作有關的新高級文憑課程，並邀請業界資深製作人擔任導師，教授學生熱門曲類，以至協助學生掌握主流音樂的作曲、編曲，以及監製等幕後製作知識和技能。

考慮到多項大型基建工程陸續上架，業界需要大量人才，為配合發展，職訓局表示，將在現有的工程學科方面持續提升教學設施，包括設置智慧城市創新中心、高壓電培訓中心等，另備有物聯網及傳感器技術設施，助同學掌握最新技術；此外，課程亦加強了科技元素，職訓局先後開辦了地理空間科學及土地測量相關的高級文憑課程，以加強本地工程人才的數碼新技能培訓。