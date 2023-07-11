南區熨波洲移植首批礁盤　海洋公園冀未來3年重建20平方米珊瑚礁

海洋公園全新珊瑚保育設施今日（11日）正式開放，公園聯同地產商、非牟利團體等指已於南區熨波洲移植首批7.5平方米的珊瑚礁盤，計劃未來3年重建20平方米珊瑚礁，預計5年內發展成自然生長及繁殖的珊瑚群體。

香港首個跨界別合作的珊瑚保育計劃「活化珊瑚行動」於東部水域收集難以獨自存活的珊瑚碎片，送到（香港大學）海洋公園內的「活化珊瑚中心」，修復、保育及繁殖，並以貼海洋級環氧樹脂於全球首創的3D 打印赤陶製的珊瑚礁盤。

首批7.5平方米的珊瑚礁盤已移植至熨波洲，涉及7個品種珊瑚，主要復育分枝狀珊瑚，包括薔薇珊瑚、濱珊瑚、扁腦珊瑚及鹿角珊瑚。另有超過120塊珊瑚碎片正在養殖，稍後將會移植至熨波洲海床。

香港大學生態學及生物多樣性學系副教授 Dr David M. Baker表示，團隊在熨波洲海灣一帶發現了5款珊瑚物種，主要依附在岩石上，分散且不成群，而該處水流暢通，又位於南中國海主要海流，相信繁殖珊瑚有助提高本地海洋生物多樣性。他又說本地珊瑚群體目前的面積僅為從前的40%，珊瑚礁的結構亦大變，整體較以往更平坦。

團隊又指，隨着珊瑚礁盤在海床重建堅固的表面，他們將每年監測珊瑚的生長情況，目標移植的珊瑚存活率達到95%，及高達50%的生長幅度，又預計3至5年內珊瑚碎片可發展成自然繁殖的珊瑚群體，每年可繁殖數百萬新珊瑚幼蟲。

另外，入園的市民於周末周日亦可免費參與活化珊瑚中心導賞活動，近距離觀察培育中的珊瑚外，亦能透過顯微鏡認識珊瑚的食物及微塑膠的影響，以及利用「珊瑚健康監察表」，評核珊瑚的健康狀況。