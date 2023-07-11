中大研究證血漿EB病毒DNA篩查　有效提早檢測鼻咽癌

本港每年有約700多宗鼻咽癌新症，及早診斷並治療可大大提升存活率。中大醫學院研究證實，血漿EB病毒(Epstein-Barr virus)DNA篩查能有效地提早檢測到鼻咽癌，研究團隊今(11日)表示，從血漿中偵測由鼻咽癌細胞釋放出的EB病毒DNA，能用於篩查尚未有症狀的早期鼻咽癌，亦能夠反映將來患癌的風險。另外，與本港一般鼻咽癌病人僅20%能在早期確診相比，篩查將鼻咽癌發現期數由晚期推向極早期，從而作出更合適的治療。

中大研究團隊在2013至2016年，為逾2萬名香港中年男士進行「血漿EB病毒DNA測試」，並為309名在首次檢查及複檢時持續呈陽性反應者進行鼻咽內窺鏡及磁力共振掃描檢查，當中成功找出34名鼻咽癌患者，而其餘參加者並無進一步發現，測試結果當時被視為「假陽性」。

團隊在首輪篩查的3至5年後，為逾1.7萬名在首輪篩查中並未發現患癌的參加者進行第2輪測試，當中423人在初步檢查及複檢時均呈陽性，結果有24人經鼻咽內窺鏡及磁力共振掃描檢查確診鼻咽癌。確診者中約70%的癌症病情屬第一期或第二期，與首輪篩查成效相同；而第2輪確診的病人，在中位數33個月的跟進期間，並沒有發現癌症復發個案。

中大李嘉誠健康科學研究所所長兼創新診斷科技中心科學總監盧煜明表示，血漿DNA測試除了可篩查出已有的癌症外，亦有可能反映接受測試者未來的患癌風險，令高危人士可更經常檢查以及早發現癌症。