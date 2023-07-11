中小生飲湯多過汽水　奶類飲品超成人2.8倍　最愛食飯菜心及豬肉

均衡飲食是每個小朋友應有的生活習慣，食物環境衞生署食物安全中心早前分別針對中小學生進行食物消費量調查，並於今日(11日)公布該2個群組在固體食物、蔬果及飲料等範疇的統計數字。結果顯示，在固體食物當中，消費量最高的穀物是米飯；蔬菜就以菜心及生菜為學生最愛；肉類則由豬肉最受歡迎；至於飲料則由湯羹排第一，反而汽水卻只佔4%，同時奶及奶類飲品消費量更是成年人的逾2.8倍。

食安中心在2021年7月至去年11月進行「中小學食物消費量調查2021-2022 」，分兩階段對中學生和小學生進行食物消費量調查，並分別就2個群組在固體食物、蔬果及飲料等範疇作統計，成功獲取本港中小學生在31個食物組別、157個食物亞組別，以及超過1,400個食物項目的每天消費量。而是次調查共有來自24間小學及25間中學，合共有1,442人完成訪問，當中有1,389名受訪者(約96.3%)的年齡符合6至17歲的一般就學年齡。

根據調查統計，固體及液體食物的每天平均飲食量，分別為1,047克及1,431毫升。在固體食物方面，有88%的消費量源自穀物及穀物製品、蔬菜、肉類及家禽(包括燒味及滷味)、水果、烘焙食品及中式糕點、點心、蛋類及蛋類製品和魚類。值得留意的是，從食物組別內的每天平均消費量分布，較年輕群組就米飯及粉麵的消費量，分別是224克和138克，即分別佔穀物及穀物製品的61%及37%；而麵包的消費量則是26克，佔烘焙食品及中式糕點的55%。

在蔬菜方面，最多人愛吃的是葉菜及蕓薹屬植物(如菜芯、生菜和西蘭花)，消費量為75克，佔蔬菜每天平均消費量的43%；其次是果菜類(如番茄及燈籠椒)及瓜菜類，消費量為36克，佔21%；第三為塊根類/塊莖類(如薯仔和紅蘿蔔)，其消費量是27克，佔16%。

至於中小學生消費量最高的水果，超過50%源自梨果類(27克，佔30%；例如蘋果和梨)及柑橘類(21克，佔23%；橙佔大部份)。而肉類和家禽組別中，每天平均消費量最高為豬(49克，佔39%)，其次是雞(45克，佔35%)，第三則是牛(25克，佔20%)。

除飲用水外，較年輕群組的頭4位飲料分別為湯羹(123毫升，佔9%)、茶飲品(97毫升，佔7%)、奶和奶類飲品(77毫升，佔5%)，以及汽水(54毫升，佔4%)。結果反映雖然中小學生於大部分食物組別的消費量較成年群組少，但奶和奶類飲品的消費量較成年群組卻多出281%。

食安中心指出，該些具體數據能補充第二次全港性食物消費量調查沒有涵蓋的年輕群組食物消費量，並為食物安全風險評估提供更全面的消費量資料，並在未來制定或更新食物安全標準，提供不同年齡群組更全面的實際情況，以提升本港的食物安全。