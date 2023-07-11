北角某新鮮糧食店　牛肉樣本含二氧化硫　食安中心跟進事件

食安中心今日(11日)表示，透過恒常食物監測計劃，在北角春秧街57號宜安大廈地下A6舖的新鮮糧食店，檢取該新鮮牛肉樣本進行化驗，發現不可在新鮮肉類中使用的防腐劑二氧化硫，樣本含百萬分之九十四的二氧化硫。中心正跟進及調查事件，並與涉事店舖跟進有關違規事項。

中心續指，二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物，但根據《食物內防腐劑規例》(第132BD章)，不得用於新鮮或冰鮮肉類。個別販商為使肉類色澤更鮮明，會違法在肉類中添加二氧化硫。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或惡心等徵狀。

當局提醒，根據有關規例，在新鮮及冰鮮肉類中添加二氧化硫屬違法，最高可判罰款5萬港元及監禁6個月，又提醒業界必須遵守法例規定，不可售賣攙雜二氧化硫的新鮮及冰鮮肉類。市民則應向可靠的街市檔戶或新鮮糧食店購買肉類，切勿購買或進食顏色異常鮮紅的肉類，同時需注意均衡飲食，因為偏食可引致營養不良或攝取過多的化學物。