坪洲開槍案　中槍菲漢認2項襲警罪　判囚3個月4周

大年初三赤口夜晚坪洲發生開槍事件。警方2度接獲坪洲同一單位噪音投訴後，2名警員登門處理。屋內有2名懷疑醉酒菲律賓裔男子，涉於應門後發難施襲。警員最終須向其中1人連開3槍以制服他。這名中槍漢及其友人其後分別被捕，中槍漢今（11日）於東區裁判法院承認兩項襲警罪，被判監3個月4星期。其友人則被控阻差辦公及襲警罪，獲控方批准以自簽2,000港元、守行為3年了事。

涉案兩名被告分別是ARIMAS Oliver Dairo（43歲、商人）及SACDALAN Cione Chris Alvarez（33歲）均為菲律賓裔，持有香港身份證。ARIMAS被控於2023年1月24日在坪洲永安街6號某單位及屋外，襲擊在正當執行職務的高級警員47299和警員19482。SACDALAN則被控於上述同日同地阻撓及襲擊警員19482。 ARIMAS的代表律師求情時指他當時飲了酒才犯事，他過去亦沒有案底。裁判官則指醉酒並非求情理由。

案情指，當日晚上有坪洲居民投訴涉案地點有噪音滋擾，警員到現場發現包括兩名被告等人正在該處喝酒及燒烤，眾人亦把音樂聲量調低。其後警方再接獲同一地點的噪音投訴，兩名涉案遇襲警員遂到場處理。當時SACDALAN先開門，其後ARIMAS突行近兩名警員，情緒激動且大叫，捉住高級警員的衣領，並想拉他進屋，兩名警員均嗅到他有酒氣。涉案警員想支援同袍，卻被SACDALAN以手肘阻檔，其後更以手肘襲擊該警使他未能走近同袍。ARIMAS則抓着高級警員頸項使他難以呼吸，該警最終失平衡倒在地上。高級警員其後站起，ARIMAS繼續逼近他，並打中他左手，該警為阻止他繼續襲擊遂先開1槍，被告仍繼續意圖襲擊，該警最終共開3槍才將他制服。

案件編號：ESCC 850/2023