將單澳區反爆竊2男落網　另拘4名裝修黑工

清水灣道一帶近日不時有可疑人士出沒，並且發生多宗入屋爆竊案，執法部門留意到竊匪一般於入夜後行動，從山坡位置進入屋苑，再趁戶主不在或休息時潛入犯案。過去2周，人員展開反爆竊行動，成功拘捕2名男子，涉嫌「反屋犯法」，另有4名男子涉嫌「違反逗留條件」被捕。

調查顯示，6名被捕人士均是持雙程證來港。其中於上月30日晚上約9時，人員在將軍澳坑口永隆路拘捕2名分別32及33歲的內地男子，懷疑他們與前一日於深水埗長沙灣道發生的民居爆竊案有關，案中屋主損失約6,000港元的現金及價值約6,000港元的手錶。此外，2人被捕時相信正在「踩線」，尋找合適單位進行爆竊，而他們身上亦搜獲頭套、手套等懷疑作案工具。另一方面，人員於西貢龍湖别墅拘捕4名內地男子(29至33歲)，懷疑他們透過中介人，於本港從事裝修工作。

將軍澳區執法部門指，鑑於上述犯罪情況，該部門自今日(11日)起一連5日展開大規模行動，在政府飛行服務隊的直升機支援下，針對性打擊及防止爆竊罪行，並藉此提高市民的防罪意識。調查人員呼籲，市民倘發現任何可疑人士，應該立刻報案處理。