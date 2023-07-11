李小龍逝世50周年　文化博物館設展致敬　1比1矽膠製半身像吸睛

一代傳奇武打巨星李小龍留下眾多經典電影作品，為不少功夫迷的偶像。今年是李小龍逝世50周年，香港文化博物館明日(12日)起舉行紀念展覽，展出多個流行文化珍藏，包括以1：1矽膠製作的李小龍半身像及手辦模型等。同時將舉辦一連五日主題日營，邀請小學生親身學習「截拳道」，重溫一代武打巨星的風采。

香港文化博物館宣布，今月起舉辦多項向李小龍致敬的活動，其中「李小龍——經典永續」展覽將率先於明起至明年1月1日舉行，展出一系列以李小龍為題的書刊、紀念郵票、手辦模型等。包括以1：1矽膠製作的李小龍半身像、以經典電影對白為題製作的「打卡牆」，市民可免費入場參觀。

博物館總館長林國輝表示，今次展覽還原不少李小龍的電影情節及經典對白，期望透過分享一代巨星的人生態度及哲理思想，讓觀眾重新走近李小龍，並從中取得更多正能量。

此外，館方與李小龍基金會合作，舉辦亞洲首個「李小龍日營」，一連五日邀請30位小學生參加各項有趣活動，包括學習李小龍創立的「截拳道」、體驗沙畫藝術等，深人了解他的成就和人生哲學，啟發學習潛能。館方亦將於本月22日舉辦電影放映會，播放經典電影《細路祥》，名額300個，市民可免費入場觀賞。