房協活動鼓勵居民回收節能減碳　儲積分減碳量贏電動車

為教育大眾節能減碳，香港房屋協會今日(11日)舉行「萬家減碳FUN獎賞」鑽禧社區計劃啟動禮，活動由7月1日至12月31日進行，以手機應用程式「Zero2」作為平台，以遊戲互動方式鼓勵房協轄下屋邨居民開展健康和可持續的生活方式。參加者只要完成各種減碳任務，例如回收舊衣、節省水電燃氣用量等，便可賺取積分和減碳量，換領參與商戶和食肆的消費獎賞及禮品。活動結束後，首名累積最高減碳量的房協出租屋邨居民，更可獲終極大獎電動車一部。

房協表示，早於6月已開始推廣有關計劃，並在1個月內增加逾萬名參加者登記。參加者可透過「衣、食、住、行」4大範疇的減碳任務賺取積分、減碳量及淨能量，包括回收舊衣、外賣免即棄餐具和容器、回收膠樽、鋁罐、廢紙及玻璃瓶、自備購物袋、步行挑戰和在應用程式內透過遊戲學習減碳知識等。

積分可用作換領來自港九新界的參與商戶和食肆的消費獎賞和精美禮品，或用於房協出租屋邨的禮品換領機換取禮品。另外，直至12月31日活動完結時，累積最高減碳量的首10名房協出租屋邨居民，可獲終極大獎電動車一部，或是人氣家電用品、主題樂園住宿套票等。