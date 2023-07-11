動漫節7.28起一連5天舉行　設589個展攤　業界料入場數增15%

動漫迷期待已久的動漫節即將舉行！大會表示，第24屆香港動漫電玩節將於本月28日至下月1日一連5天在香港會議展覽中心1號展覽廳舉行。今年展覽的規模相當大，共設589個展攤，有122個參展商參與其中，1張普通門票的價格增加2港元，現售42港元。有業界估計，本屆入場人數會比去年增一成半。

門票方面，入場者可選擇3種門票。除普通門票外，大會也有150港元的「玩具回來」Postcard收藏票，此類門票包含44張參展設計師的Postcards，持票者還能從特別通道1B入口進場。第3種門票是300港元3回特快入場票，持票者可經由特別通道1B入口進場；而在展期最後一天，有興趣人士若以Cosplay打扮並經現場登記及核實後，則可在下午3點後可免費入場。

大會又指，本屆香港動漫電玩節將令潮玩迷眼界大開，當中「潮巨匠藝術玩具展」是重點朝聖之地。「TOY29玩具高FUN匯」邀請29位來自內地、法國、日本、南韓、馬來西亞和泰國的知名潮玩設計師遠道赴港，並坐鎮會場與粉絲們見面，簽售會上還可以一起交流分享。而第3屆「潮巨匠藝術玩具展」的另一焦點是Monchhichi及Garfield的二次創作展覽，「藝術家伴MON同行作品展」藉着Monchhichi誕生50周年，邀請世界各地的藝術家參與，在Monchhichi白色素體上創作。

在「加菲貓45周年玩轉藝術品味展」方面，展出由藝術大師在印有Garfield圖案的白色繪碟添上玩味及色彩！此類藝術品也會於現場展售。大會補充，為推動日系偶像文化，大會舉辦首屆「Canvas Project全民偶像選拔賽」，為一眾懷抱著日系女團熱情的少女，締造追夢舞台。香港動漫電玩節行政總裁梁中本估計，今年入場數量會比去年的數字有約15%的上升。他又指，在新冠疫情之前，外地訪客亦佔到入場比例的5%，在近期訪港旅客人數上升和在內地推廣的配合下，認為會有不少非本地旅客到訪。