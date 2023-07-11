慢性病共同治理計劃　參加者需支付$120　作篩查化驗及檢查費

慢性疾病共同治理先導計劃，可及早識別易患高血壓和糖尿病的人士。

政府推出「慢性疾病共同治理先導計劃」透過私營醫療界別的家庭醫生，提供資助，及早識別易患高血壓和糖尿病的人士，計劃邀請45歲或以上沒有已知高血壓或糖尿病或相關症狀的香港居民進行糖尿病和高血壓篩查。

衞生署發表的2020-22年度人口健康調查報告顯示，本港糖尿病和高血壓患者中分別約有37%和41%在接受檢查前並不知道自己患病。透過「共同治理先導計劃」，市民將獲得接受篩查、監察和介入治療的途徑，從而及早預防慢性疾病或相關併發症。

政府提供一次性定額資助192港元，參加者需支付一次性共付額120港元，包括所有篩查診症、相關化驗及檢查的費用。治療階段，政府資助部分診症費用，每次就資助診症向醫生提供定額資助162港元。病人每次需支付醫生所訂明的共付額。政府建議的病人共付額參考水平為每次150港元。

而診症費用已包括基本藥物，病人毋須額外付費。政府會每季向醫生就每位參加者的慢性藥物提供資助藥費103.5港元。同時，政府會為醫生安排以優惠價格向指定藥物供應商採購計劃中指定的藥物。