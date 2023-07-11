落馬洲日間放射診斷服務先導計劃　本月起擴展至公立醫院

落馬洲河套區中央援港應急醫院已推行「日間放射診斷服務先導計劃」3個月，醫管局表示，7月起計劃將會從新界東西聯網，擴展服務全港公立醫院病人，而需要提早接受放射科檢查的專科門診病人，亦可由醫生轉介到應急醫院進行檢查。

先導計劃在今年4月起，先為新界東聯網的合適病人提供自願日間放射診斷服務。截至上月底，參與先導計劃病人的輪候時間中位數有顯著改善。輪候電腦掃描由106周縮減至32周，輪候磁力共振掃描則由104周縮減至36周；新界東整體病人輪候時間亦縮短3個月。

醫管局放射科統籌委員會主席李醒芬表示，未來需要提早接受放射科檢查的病人，亦可由專科醫生轉介到應急醫院。服務範圍除腦部、鼻竇、眼眶、腹部、盆腔、胸腔等造影檢查外，亦將為甲狀腺眼疾患者提供眼部磁力共振掃描服務。未來為配合服務需求會逐步增加服務量，將逐步啟用餘下兩部電腦掃描造影機，預計今年年底可完成4,500宗電腦掃描，2,000宗磁力共振掃描，共惠及6,500名病人。

她又指，目前有4名放射技師在院內工作，隨服務量增加日後會通過提供特別酬金計劃增加1名放射技師，並通過聯網系統調派護士及其他支援人員參與院內工作。另外，放射診斷服務將增設甲狀腺眼疾磁力共振掃描，亦會處理需要提早接受放射科檢查的病人及非緊急個案，以改善公立醫院相關輪候時間。