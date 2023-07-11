狗公園疑種有毒植物　寵物狗誤食臘腸樹果實　離奇吐血腎衰竭亡

本港多區設有寵物公園供小動物「放電」，但飼主記得留意勿讓牠們咬食不明物品。有女狗主今日(11日)在社交平台分享愛犬「藍藍」病亡的經過，她提到藍藍上周三(5日)晚於大埔廣福道狗公園遊玩，期間咬過不知名樹枝、果實，數日內出現嘔吐、黃疸等病狀，最終不敵病情於上周六(8日)離世。獸醫懷疑藍藍感染鉤端螺旋菌，但匪夷所思的是，化驗報告顯示與該病菌無關，令她質疑狗公園種有有毒植物。

女狗主在Facebook群組「大埔 TAI PO」發文，指藍藍在狗公園咬過一種叫臘腸樹的果實後，半夜就出現嚴重嘔吐，「嘔返佢食咗嘅果實出嚟」，獸醫診所初步為藍藍打止吐針及服用抗生素。原以為只是普通的腸胃炎，但藍藍翌日(6日)出現黃疸的明顯徵狀，經兩間診所看診後，獸醫均懷疑藍藍感染鉤端螺旋菌，需吊鹽水及入院隔離。不過，藍藍的情況一晚後仍無好轉，獸醫亦表明「佢(藍藍)未必過到呢24小時」，預料牠將因急性腎衰竭而離世。

狗主盼可與藍藍度過最後時光，遂帶其出院及到狗狗熟悉的地方。狗主原打算第二日帶藍藍到另一間診所，未料其在當晚已吐血踏入「彩虹橋」。事後，狗主帶藍藍的血、尿前往化驗，「報告顯示為不是鉤端螺旋菌」，她懷疑病因來自狗公園的果實。「咁即係話廣福道寵物公園嘅臘腸樹嘅果實，最大機會令到我的狗狗中毒而死」，狗主又向第一間診所的獸醫查詢，對方表示狗狗吐血是因肝功能同其他器官發炎而導致，她質疑狗公園為何有懷疑有毒植物存在，令3名獸醫都誤判病況，致藍藍未能及時得到最有效的醫治。

雖然未知藍藍的病因是否真與公園內的果實有關，狗主亦表示並非想追究，只是質疑「點解係狗公園要種呢啲樹呢？人食咗都一樣會中毒」，她又呼籲其他飼主前往廣福道狗公園時要打醒12分精神。其他網民看畢狗主的長文後，亦感謝樓主的警示，同時表明會分享予更多狗主群組，有網民亦表明，「香港好多獸醫無咩經驗都係靠估」，又指狗主及醫生已作出最適當的處理，安慰事主「希望你(狗主)可以放低，釋懷」。