政Whats噏：首次訪中英街　吳傑莊既興奮又期待

到訪中英街，吳傑莊趁機睇吓啲人文、商業活動同文化歷史。

政府喺舊年6月開放位放新界北區嘅「沙頭角」禁區，唔少人都想政府更進一步，開放埋被喻為「禁區中嘅禁區」嘅中英街，用嚟旅遊喎。然而有關議題頗為複雜，當中涉及保安嘅考量。而今日(11日)立法會保安事務委員會嘅一眾議員，就親身前往沙頭角中英街，以及其他口岸，睇吓保安方面究竟有咩咁難搞。

隨團出發嘅議員吳傑莊就趁到訪中英街嘅機會，睇吓啲人文、商業活動同文化歷史，另外又去埋車坪街、街市街、新樓街、沙頭角碼頭等地參觀。佢話第一次踏足中英街，形容心情非常興奮又期待。

議員劉國勳同陳克勤都有去視察。由於沙頭角口岸正準備重建，佢哋期望重建之後，可落實口岸「合作查驗、一次放行」並做到人車直達，以及當局可以同內地合作研究開放中英街，推沙頭角做旅遊合作區，便利居民及旅客往來。

佢哋一行人都有去蓮塘/香園圍口岸，事後佢哋同政府反映，話呢個口岸原來預計每日可處理3萬人次通關，但依家平日嘅使用人次已接近上限，假期更會高達5萬人。因此建議政府延長口岸開放時間，首階段延長至早上6時半至午夜12時，即係同羅湖、深圳灣口岸睇齊，之後視乎情況，利用科技引入嶄新通關模式，做到24小時全日通關。

建議就畀咗啦，政府方面就話延長開放口岸時間嘅建議值得研究，不過出入境事務涉及內地，所以都要同內地傾下先喎。