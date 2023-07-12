公院墜儀器　半年至少9宗

公立醫院接連發生墜物事件，由今年2月聯合醫院跌手術燈揭開序幕，連同東區醫院跌床頭監護儀顯示屏的最新一宗事故，不足半年內便有多達9宗同類冧儀器事故，頻繁程度令人咋舌；而「冧天花」和跌石屎等大大小小事故亦不計其數。

首宗手術燈事故在今年2月底，聯合醫院發生罕見的冧手術燈意外。手術室一組大型手術燈及支架，突然從天花板墜下，跌落手術床，一名麻醉助理受傷。第二宗為3月1日傍晚在屯門醫院發生，一段病人扶抱吊機路軌部件外殼掉落，長約17厘米，闊9.5厘米的機件外殼跌下，事故中未有醫護人員及病人受傷。

第3宗亦為聯合醫院，矯形及創傷外科病房有重約合共750克的浴簾杆連同浴簾掉落，觸碰到一名女病人的大腿及一名病人服務助理的膊頭。第4宗發生於瑪嘉烈醫院外科病房，護士移動一支床頭燈，準備為病人進行護理程序時，床頭燈突然移位鬆脫，事件中沒有病人或職員受傷。兩宗均發生於3月19日。

第5宗為瑪麗醫院於3月19日有一組手術燈輔助架鉸位的塑膠外殼懷疑因碰撞後鬆脫。第6宗為屯門醫院主座大樓於3月20日早上有一道防火門因門鉸老化導致鬆脫。第7宗發生於4月17日，在九龍醫院的患者治療期間，連接搖板的吊環出現鬆脫，病人因此輕微下墜並坐在安全軟墊上。第8宗為威爾斯親王醫院手術室一道自動門路軌的鋁金屬外殼在4月18日脫落。第9宗則為東區醫院在本周一，有病人床頭監護儀顯示屏掉落。