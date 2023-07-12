擬重建小欖懲教已婚宿舍　局方指已考慮保安及樓齡問題

屯門小欖康輝路三幢樓高3至4層的懲教署初級職員已婚宿舍擬重建為一幢21層高的宿舍，議員田北辰提書面質詢稱，不時收到當區居民的強烈反對意見，關注當區交通配套問題，以及會否考慮改為重建大欖宿舍。保安局回覆指，考慮到保安問題及樓齡問題，認為選小欖宿舍重建較合適，又指運輸署和路政署正研究改善上址交通配套。

田北辰表示，現時小欖居民必須經過一條由私人屋苑帝濤灣負責維修的道路前往區內唯一超級市場，而重建後區內人口大幅增加，會令該道路的使用量和維修保養費用上升。他又指，康輝路一帶屋苑近萬名居民出入只靠一條兩線行車的雙程路，行人路更只有一邊，最窄部分只有約0.9米闊，擔心康輝路將難以應付新增的人流及車流。當局稱，懲教署在大小欖區有3個職員宿舍，署方計劃重建時會考慮保安風險、交通配套、樓宇狀況等因素，其中大欖宿舍位於監獄範圍內，與大欖懲教所和大欖女懲教所相鄰，重建後建築物高度會對懲教院所的保安構成風險；而位於青山公路16咪半的宿舍，其樓齡只有34年，樓宇狀況良好。

局方稱，根據屯門市地段第400號(即帝濤灣座落地段)的批地契約條款，該地段的業權人須負責維修及保養用以進出小欖路的車輛通道，但考慮到上述車輛通道部分路段日後服務該宿舍，故政府會就該通道維修保養責任再作檢視和討論。此外，署方已就康輝路重建項目進行交通影響評估，報告指擬議項目不會對區內交通造成重大影響。而運輸署和路政署正研究擴闊上述較為狹窄的行人路段的技術可行方案，及在康輝路近小欖路路口加設行人過路設施，方便居民橫過康輝路。