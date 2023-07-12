政府被批起納米樓　何永賢：綠置居20平方米以下單位屬「絕版」

綠置居單位由於外形設計、建築用料與公屋單位完全一樣，而且超過一半單位的實用面積為30平方米以下，部分更少於20平方米，因此難以吸引公屋居民購買以騰出公屋單位給輪候人士，有議員今（12日）提出質詢，指過往綠置居20平方米以下的單位滯銷，詢問當局會否增加30平方米以上單位的供應，亦有議員詢問會否調節綠置居選樓機制和配額的比例。

議員洪雯質詢當局會否考慮在可行情況下，將已落成並準備出售的相連小型單位打通，以增加30平方米以上單位的供應。房屋局局長何永賢回應指綠置居2022推售的3個新建項目中，實用面積20平方米以下的單位有500個，只佔總體10%，雖然早前青富苑及蝶翠苑曾經有比較細小的單位未能在2019、2021售出，但房委會已經透過特快公屋編配計劃2022，將單位全部賣予合資格公屋申請者；而計劃的選樓程序在剛剛6月中結束，98%的單位已經賣出，只有大概100個未能出售，這些單位實用面積都在20平方米以下，一般會在隨後綠置居銷售計劃再推出發售。

何又強調2022年施政報告內宣布所有在2026到2027年起落成的資助出售房屋單位的一般實用面積不會少於26平方米，因此綠置居2022中面積細於20平方米的單位已是「絕版」、「納米化」的情況已經「封底」。

針對綠置居單位的選樓機制，議員梁文廣指家有長者的申請人預留1400個配額，已經買完所有大單位，對於其他申請人而言缺少可以購買面積較大的機會，詢問會否調節有關機制。何回應指聽到社會意見並會多思考。議員何敬康則詢問當局有沒有決心起到帶頭作用，盡快在新推出的公營房屋項目中減少面積細的單位，以服私人發展商停建納米單位，何永現回應指政府要視乎實際情況，可能在下一個5年較後的時間才有此空間。