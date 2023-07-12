精神健康引發暴力案 當局考慮校內問卷調查　了解對青少年影響

本港近期發生多宗因精神健康問題衍生的暴力事件，而未成年人士在網上接觸暴力等不良資訊後，容易受不安情緒困擾。議員陳家珮今日（12日）在立法會大會上質詢當局有關支援未成年人士的精神健康，要求當局提供更多支援。

議員嚴剛在會上問及自閉症兒童病患人士的數目。當局回應指有關自閉症病患的人數，根據醫管局2022至2023年度，門診及住院病人當中，18歲以下患者中，自閉症有約1.6萬人，專注力不足、過度活躍症有1.8萬個。而專科門診實施分流制度，緊急人士會先獲得治療，現在輪候時間是一星期內，第二類則是4星期內。

陳家珮則問及醫管局與勞工及福利局會否在學校進行問卷調查，了解不幸事件對青少年造成多大影響；另議員梁毓偉則詢問應如何減低有關的網絡數據傳播。

當局回應指設立的諮詢熱線，並沒有集中某一個原因，主要考慮諮詢人士的需要，對於校內問卷調查統計，當局指會考慮。教育局亦指出，當局有透過網站或社交網站向學生、家長提供支援，例如要避免轉載令人不安的片段，如何正確使用網站或電腦，當局也有安排電話支援服務等，推廣網絡安全的知識。

另一議員郭玲麗指外國有學生專業輔導工作 、內地澳門學校也有學生情緒支援，本港同樣有不少輔導員，當局會否完善有關支援機制。教育局回應指現在中學實行一校兩社工、小學一校一社工，而學生的輔導工作，甚至精神健康輔導工作，不單止是教師、社工或輔導人員的責任，全體老師都應該提供深而廣的服務，配合其他資源加強學生支援。