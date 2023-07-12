網上遊戲網購騙案本月接12宗　當中7受害人為學生

踏入學生最期待的暑期，網上購物騙案有升溫迹象，不少學生買賣遊戲帳戶及虛擬武器時不幸中伏。由本月初至今(12日)，執法部門已接報15宗與網上遊戲有關的騙案，當中7名受害人為學生，最年輕只有13歲。一名初中女生上周在社交平台出售自己的遊戲帳戶，不幸遇上假扮買家的騙徒，游說她到假平台開戶進行交易。騙徒其後以她的平台帳戶被凍結為藉口，要求她轉賬3,400港元以解凍帳戶。女生不虞有詐，轉帳後對方隨即失聯。

截至今日，過去一周最常涉及騙案的貨品，依然是演唱會/主題公園門票/ 船票，其餘的依次為酒店/露營/旅遊套票、手袋、玩具模型、傢俬/家庭用品、智能電話、遊戲產品/遊戲帳戶、手錶、相機及電器。

而一周內出現過的詐騙專頁及遊戲交易網站，包括Era生活商城、Gadgets Galore HK、HONG KONG Kangtai Tourism、完美購、桐心專營店、美妝、健美、減脂、營養食品、gam.texm.top、k4g.djz57.top、g2p.flclx.top，以及xamn.mphd2vbdsz.lol。執法部門提醒，切勿輕易相信遊戲聊天室或社交平台的網友，如懷疑平台真偽，可在搜尋器輸入網址，若只顯示零星結果，該平台可能是假網站。