葛珮帆等5議員組團考察內地創科企業　與當地政府討論具體合作

政府推動香港成為創科中心，議員葛珮帆今日（12日）表示，在立法會休會期間將連同4位議員、政府及業界代表共31人，於7月18至23日到內地大灣區以外城市考察科技企業、會見當地領導及與企業家座談，考察結束後會向政府做出建議。

被問及私隱條例落後時，葛指條例推出最初在國際上很領先，但需要與時俱進，又透露政府有意願修訂私隱條例。另外，她期待進一步落實與內地數據互通，可以更便利市民生活和數據經濟。

議員尚海龍稱此行是立法會科技屆議員第一次到大灣區以外的內地城市進行的「科技外交」，期望能夠了解內地城市的科技發展路徑，與香港珠聯璧合。科技創新界議員邱根達指內地許多城市的科技發展已經成熟，是次訪問不單是考察，而是與官員一起討論實在及具體的合作事宜。

考察團首站是安徽合肥，議員吳傑莊指將與當地領導進行深度交流，並考察企業3間企業，包括人工智能公司科大訊飛、電子公司及生物科技公司，接下來會到中國科技大學進行交流。

第二站將到山東青島，議員黃錦輝指會到訪中港聯合實驗室、5G生態園、生態科技園及海洋工程等，又指香港科技發展受制於應用場景，希望能拓寬科學家視野。