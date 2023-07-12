更新人才清單　謝偉銓批欠深思熟慮　黃俊碩：運作唔到先做嘢

政府今年5月公布更新的人才清單，議員謝偉俊指本屆政府的特色是「做嘢好快」，但欠缺深思熟慮，他認為有部分輸入來港的人士未必真的能幫到香港，而當局沒有做任何關於獲批人士從事行業的調查，促盡快收集數據以清晰批了甚麼樣的人來香港。

當局回應指一般人才政策和內地專才計劃是針對行業需要的工種，而市場提供不到，才會啟用計劃，高才通雖沒有工種限定，但續期時一定要證明在港工作，或是有經濟貢獻。

議員陳永光指當局在更新人才清單之前，沒有做好業界諮詢就將中醫納入清單表示失望

，又指政府之前大幅縮減中醫入學學生資助，現又納入清單，顯得矛盾。當局坦言上一次估算時中醫師並無嚴重短缺，但沒有計算將要發展的服務，包括2025年開院的中醫醫院、擴大中醫基層服務，因此未來需要足夠的高階有經驗的中醫師。推展人才培訓，尤其是註冊後的持續服務、住院病人服務，需要高階中醫臨床人士。

會計界議員黃俊碩指當局沒有諮詢過委員，到底哪裏出現問題或許永遠都不會有答案，質問當局是否要等到整個香港「無晒人運作唔到先至做嘢」。當局表示雖然會計師人數按年上升，但部分人士取得專業資格後從事其他非審計工作，導致初級審計人員不足，而應用人才清單輸入人才一般是具一定經驗的中高層人才，因此認為在清單加入會計專才未能回應業界特定需求，將來會繼續與業界保持緊密溝通，檢視最新人力需求情況，不時更新清單。

議員陳克勤稱人才清單與業界實際情況有落差，當局指是次清單更新採取的程式與過往相似，又做多了一步即向各大商會發信及諮詢人力資源委員會，強調清單不是一成不變，會通過不時修訂以回應社會需求。