劏房戶兒童身心受影響　政府：優先編配簡屋持開放態度

劏房環境惡劣，或影響兒童身心健康、學習及社交生活。有議員今（12日）提出質詢，希望當局回應全港劏房户數量，及會否考慮讓育有兒童的劏房户優先獲編配公屋單位、優化過渡性房屋及「簡約公屋」申請的審批準則，讓育有16歲或以下兒童的劏房家庭優先獲編配入住，但房屋局局長何永賢回應假如訂立太多不同優先組別，每個組別的優先配額也會減少。

議員吳傑莊詢問現時有否機制讓育有兒童的劏房户優先獲編配公屋單位；會否參考當局為家有長者的公屋申請者提供優先編配單位的做法，考慮優化過渡性房屋及「簡約公屋」申請的審批準則，讓育有16歲或以下兒童的劏房家庭優先獲編配入住，並制訂在未來3至5年內再沒有兒童需要居於劏房的目標，以及為有關工作訂立時間表及關鍵績效指標。何永賢表示，根據2021年數據顯示，居於劏房人口有10.7萬戶，住戶平均人數2人，而收入中位數大概1.5萬港元，15歲以下兒童則有大概有3.4萬人，分布在2.59萬個住戶內。

何表示，在公屋資源有限且需求持續殷切的情況下，有兒童的申請戶申請入住公屋的資格和優先次序等於一般家庭，因假如訂立太多不同優先組別，每個組別的優先配額也會減少，因此認為現時安排已經平衡不同類別。至於兩個大型過渡性房屋項目，即元朗同心村、博愛江夏圍村，截至2023年6月，累計有379個曾居住在不適切居所的家庭有兒童。她又指市區能拿出做過渡性房屋的地塊有限，而簡約公屋的分布在新界區只有10%、屯門有40%，而有50%在市區。

至於在簡約公屋申請中，兒童會否獲優先考慮，何永賢指，當局會持開放態度，仔細制定編配原則，確保在公平客觀標準下，幫助最有需要人士。

不過，議員鄭泳舜指有劏房戶未有申請公屋，因此優先上樓未必完全解決兒童居住不適切住房的問題，建議當局需要規管不適切住房，並詢問當局會否有取締劣質劏房制定行動何時間表。何回應指相關部門會留意樓宇狀況並會持續執法，日後也會「按部就班」，思考如何加大規管差劣環境。