政府擬修例加快處理滲水投訴　議員質疑色水測試落後

冷氣機滴水及樓宇滲水等問題影響市容，政府早前完成檢討後，初步建議今年下半年深化修例，並爭取明年下半年提交修例草案。有議員今（12日）在電台表示，修例有望令程序加快2至3個月，但質疑以色水測試方式跟進滲水技訴，是不合時宜。

政府日前公布，去年與樓宇滲水的投訴逾3.9萬宗，當中超過2.4萬宗未有啟動調查。議員楊永杰指出，關鍵原因相關樓宇滲水情況未達政府標準的35%濕度，受影響住戶只能循公正行調查，導致令鄰舍之間關係破裂。他又對修例未能更改現時的濕度標準感到遺憾。

楊永杰指，食環署現時採用色水測試，以跟進滲水投訴，質疑當局為何不採用紅外線或探地雷達等新技術，加快速度及成效。他指，色水測試需時數日才有機會找到滲水源頭，住戶亦可能拒絕食環人員入屋而影響調查進度。他強調政府要與時並通，不應只採用舊有的方式。至於政府擬新增條文，若市民不遵從政府人員發出的「擬進入處所通知書」即屬違法，最高罰款5,000港元。楊永杰認為對「冥頑不靈」街坊阻嚇性不大，並建議成立「滲水調解中心」，以化解住戶之間不必要糾紛，緩和鄰里關係，惟現時政府未有意成立。