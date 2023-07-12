即時通訊程式詐騙短訊充斥　商經局：本地電訊商無法攔截

市民近年接獲不少詐騙短訊，議員張欣宇提書面質詢指，有市民認為自電話智能卡實名登記制實施後，接獲詐騙信息數目趨勢，問到政府有何跟進行動，以及會否與WhatsApp等即時通訊應用程式的營運商設通報機制，以便執法。商務及經濟發展局回覆指，就愈來愈多詐騙透過即時通訊應用程式犯案，指本地法例無法規管這些應用程式的運作，有關訊息亦無法經本地電訊商攔截，建議如在該類應用程式收到詐騙訊息，可按應用程式提供的功能作出封鎖或舉報。

商務及經濟發展局指出，愈來愈多詐騙透過WhatsApp等即時通訊應用程式犯案，惟由於這些應用程式透過在互聯網上運作，並非屬《電訊條例》規管的電訊服務，而且大部分此類應用程式透過非本地註冊公司提供，內容亦經加密，故本地法例無法規管這些應用程式的運作，而有關訊息無法經由本地電訊商攔截。局方建議市民如在該類應用程式收到懷疑詐騙訊息，可按應用程式提供的功能作出封鎖或舉報，亦可向執法部門舉報內附的可疑連結，以便電訊商按部門的調查結果阻截用戶登入至有關網址。

局方又提到，執法部門在今年首5個月共接獲2,369宗「釣魚騙案」，即騙徒透過手機短訊及其他即時通訊應用程式假冒銀行、電訊公司等發送詐騙訊息，引誘受害人到假網站輸入個人資料或信用卡資料，再盜用積分換領禮品或盜用信用卡作網上購物。為打擊詐騙短訊，電訊商與執法部門建立聯絡機制，按部門提供的詐騙紀錄及已識別為詐騙網站的網址，將涉嫌進行詐騙的電話號碼封鎖或停止該號碼的服務，並阻截用戶登入懷疑詐騙網站。另為協助市民識別短訊發送者地址的真偽，通訊辦亦已聯同電訊商等，為實施短訊發放人登記制度制定技術方案及實施細節。