牙醫人手荒　政府不規定公營服務年期　建議引入海外牙醫

因應本港牙醫人手短缺，政府早前曾構思要求合資格醫護專業人員，包括牙醫在公營醫療機構服務一定年期。不過，由於牙醫業界非常關注一刀切實施對業界的影響，擔心若要求牙醫必須在公營界別全職服務一定年期，或會影響私營界別的人手供應，故政府指該構思現階段只適宜以行政方式靈活進行，不會在是次修例工作訂立牙醫的公共服務要求。同時，當局亦建議修例，增設有限度註冊和特別註冊的途徑，以引入非本地培訓牙醫，目標爭取今年年底向立法會提出修訂法案。

根據最新立法會文件顯示，當局在諮詢期間曾與牙醫界別，討論有關要求合資格牙醫在公營醫療機構服務一定年期的初步構思。持份者原則上同意本地培訓牙醫應提供公共服務，但擔心一刀切影響私營界別的人手供應，建議可採用較彈性的方式，容許牙醫在私營界別執業期間亦可提供公共服務等。醫務衞生局表示，將會探討容許本地培訓牙醫透過提供特殊牙科服務，包括參與非政府機構為智障人士而設的牙科服務計劃，在公餘時間回饋社會，以及協助培訓牙科專業等方式，滿足持續專業發展要求。

至於專科牙醫方面，醫衞局則指會探討透過僱傭合約，要求獲衞生署培訓支援的牙醫在取得專科資格後，須繼續於公營界別服務一定年期，並邀請醫管局考慮採用類似安排。

另外，醫衞局亦希望增設途徑以引入合資格非本地培訓牙醫。文件指出，建議增設有限度註冊途徑，即合資格非本地培訓牙醫不論是否香港永久性居民，可向牙管會申請於香港的指明機構全職執業；另建議為有志來港、擁有較高牙醫專科資格的非本地培訓牙醫增設特別註冊，合資格非本地培訓牙醫不論是否香港永久性居民，若持有香港牙科醫學院頒授某專科的院士名銜、或具備香港醫學專科學院（醫專）認可的專科資格，均可向牙管會申請於香港的指明機構全職執業。