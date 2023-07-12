關注資助機構退休政策　議員倡同公務員看齊

政府於2015年公布採納一套延長公務員服務年期方案，包括由該年6月1日起，文職職系新入職公務員的退休年齡提高至65歲，以及由2015年11月起推出「退休後服務合約計劃」。有議員今日(2日)提出統一資助機構退休年齡至65歲。

議員黃俊碩形容部分受資助機構長期是「孤兒仔」，因當局一直沒有表示需否調整退休政策而感到無助。黃質詢政府，劃一所有受資助機構的退休年齡調整至65歲，還是按私人市場標準，各機構按實際情況自行調整退休年齡？當局則認為劃一退休安排未必妥當，稱不同資助機構所採取的做法各有不同，須因應每一個決策局和各自轄下的資助機構，就不同的情況而做安排。

議員林振昇指60歲以上人士或有家庭需要，全職工作未必吸引，希望當局引入兼職安排，令續約更有彈性。當局回應稱，各個機構有相當大的自主權和彈性來決定所採取的聘用模式，並以醫管局為例，退休員工續任，可根據個人計劃考慮兼職聘用或自選兼職聘用。

議員梁子穎管關注資助學校教師的退休年齡，向政府看齊劃一65歲退休。當局表示目前有足夠教師，未來隨住學齡人口結構性下降，相信教師需求會減少，因此目前沒計劃延長教師退休時間，但會在有需要時做出檢視。