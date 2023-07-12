入境處加開兩個周六特別服務時段　供巿民換領護照等旅遊證件

隨着中港兩地全面通關、社會逐步復常，領證需求殷切。入境處今日（12日）宣布，將於未來兩個星期六，即7月15日、22日，加開特別服務時段，由下午2時至晚上9時，開放入境處4樓總部，以及另外7個入境事務辦事處，予港人領取回港證、簽證身份書，以及護照。入境處表示，有關安排不設配額，市民毋須預約，料兩日合共可派發1萬本。

首席入境事務主任（證件）楊淑兒表示，入境處首6月接獲90萬宗辦證申請，每日平均超過7,000宗，4月開關初期最高峰每日更超逾1萬宗申請，較疫前日均只有2,700宗大增。她說，明白市民復常後想盡快出外旅遊，考慮到暑假是領證高峰期，故希望透過加設特別服務時段，助更多市民換領旅遊證件。

為方便市民領證時更方便快捷，楊提醒，屆時市民領證時需記得帶齊「3寶」，即「領證通知書」、「身份證」，以及「舊證」。至於已經預約的市民，約30分鐘便可領證，未有預約的輪候時間或較長，但仍可領證，有關特別安排並不影響各辦事處的上午服務時段。

另外，入境處宣布，明天起各辦事處將暫停派發即日籌號，所有辦證申請將全數轉為網上預約。為確保資源有效運用及發揮「以人為本」精神，入境處指，將會加大網上預約配額，把現有的3成即日籌配額全數併入，令市民不用再蒙受「排隊黨」滋擾，以及通宵排隊辦證，未來將因應實際狀況調節。