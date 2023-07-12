海關鴨脷洲反水路走私拘3男　檢3300隻活龜及受管制河馬牙

海關今日(12日)偵破一宗水路走私案，截獲大量懷疑走私貨，包括活龜、河馬牙及狗隻止痛藥，總值約200萬港元，並且當場拘捕3名男子。

海關依照情報主導方針，密切留意各類型水路走私活動，經深入調查後，近日發現有不法分子懷疑於南區從事快艇走私，於是由有組織罪案調查科聯同港口及海域科採取行動，今日凌晨派員到鴨脷洲附近埋伏。直至凌晨約3時，關員見到一輛載乘4名男子的輕型貨車，駛至風之塔公園旁邊的街道，各人隨即合力將貨物搬到岸邊，與此同時，一艘無亮起航行燈的快艇亦駛至配合。該艘快艇甫靠岸，艇上2名男子立刻聯同岸上人士，將貨物快速拋落快艇；在場關員見時機成熟，立刻上前拘捕當中3人，惟其餘人士趁機跳上快艇逃去。

海關港口及海域科高級督察梁銘恩表示，該科人員收到通知後，安排預先在周邊埋伏的高速截擊艇駛往香港仔避風塘一帶進行追截，當時人員從遠距離見到懷疑走私快艇，對方由避風塘西面出入口，高速駛向鹿洲一帶，未幾失去蹤影。高速截擊艇尾隨到附近搜查掃蕩，但並無發現，相信快艇有機會越過南面水界，離開本港水域。梁亦譴責，該快艇在無亮航行燈的情況下，於本港其中一條主要航道高速行駛，行為嚴重影響海上航行安全。

海關有組織罪案調查科調查主任康恩指出，行動檢獲3,300隻活龜、60支屬於《保護瀕危動植物物種條例》所規管的河馬牙及500盒狗隻用的止痛藥，總值約200萬港元。現場所見，該批活龜被存放於透明膠袋、網袋及層架內，以其中一個網袋為例，僅僅50乘40乘10厘米的面積，卻足足放有40隻龜，可以想像龜隻於運送過程中的活動空間近乎零。另外，走私分子處理貨物相當粗暴，他們為求快捷，以組成人鏈的方式、快速地凌空將貨物拋上快艇，顯然會令龜隻承受一定程度傷害。關員扣查該批活龜後，已即時盡力為龜隻安排較為舒適的環境，牠們稍後將交由漁護署照顧及處理。由於相關活龜數量龐大，品種等有待鑑定，暫時難以判定是否涉及藥用。

另一方面，被捕人士年齡介乎33至44歲，其中包括1名輕貨司機及2名負責搬運的工人，他們分別報任司機、手機維修員及無業，涉嫌違反《進出口條例》和《保護瀕危動植物物種條例》，現正被扣查。海關會繼續就本案作出全方位調查，包括跟進走私貨物來源、在逃人士的身份、案件是否涉及殘酷對待動物等，不排除有更多人被捕。