今年接242宗街頭表演許可證申請　當中38%表演者撤回申請

市民進行街頭表演時，若沒有持許可證會被票控。尖沙咀天星碼頭去年10月曾有3人被法庭判罰款，許可證要求被批評阻礙街頭表演文化的發展。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日(12日)書面回覆議員質詢指，截至上周四(6日)，執法部門接獲242宗奏玩樂器許可證，現已批出137張許可證，而部門稱街頭表演多涉噪音、滋擾等投訴，沒有統計具體投訴數字。

議員梁毓偉近日接獲街頭表演者反映，即使成功申請「在公眾街道或道路奏玩樂器許可證」，但演出時卻因執法部門接獲投訴而遭勸阻，該部門隨後更縮減其許可證所准許的活動時間。

楊潤雄指出，截至7月6日，執法部門今年接獲的242宗許可證申請中，已批出137張許可證，另有91宗由申請人撤回，餘下14宗申請部門仍在處理中。而因街頭表演涉及不同案件性質，或分類為「噪音投訴」、「滋擾投訴」、「阻街」等投訴，因此部門沒有統計有關街頭表演投訴的資料。

他續指，執法部門在評估每宗許可證申請時會考慮活動性質、時間及地點，考慮當區環境、表演者的過往紀錄，以及評估可能造成的阻礙等，在公眾利益不受影響的情況下，簽發許可證，並因應情況施加合適條件。部門亦已網上申請服務，並可同時申請3個月內的街頭表演。而市民亦可申請灣仔海濱等6個「海濱共享空間」毋須事先申請下街頭表演，亦可申請西九文化區「街頭表演計劃」等。