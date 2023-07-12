二讀辯論修訂刑事訴訟程序條例草案　控方可就無罪裁決提上訴

《2023年刑事訴訟程序(修訂)條例草案》今日(12日)恢復二讀，修例讓控方增設上訴機制，在有陪審團的刑事審訊中，控方可就「無須答辯」引伸被告無罪的命令，提出上訴；而國安案件，控方則可就無罪裁決，提出「案件呈述」上訴。有議員指出修訂屬「程序性質」，主要為填補刑事上訴條例的不足，亦有議員認為「聖人會犯錯，法官都會犯錯」，是次修例可填補漏洞。

修訂《刑事訴訟程序條例》的目的為引入機制，以使律政司司長可提出上訴，並就該等上訴的程序，即凡原訟法庭在有陪審團的情況下進行刑事審訊，並在審訊中判定被告人無須答辯，律政司司長針對該判定提出的上訴；以及凡原訟法庭在沒有陪審團的情況下，由3 名法官組成審判庭，審理危害國家安全犯罪案件，並在案件中作出無罪裁決或命令，律政司司長針對該裁決或命令提出的上訴。

議員陳紹雄表示，社會上有意見指修訂建議違反「一罪不二審」原則，摧毀本港法治基石，他斥有關批評「實屬無理」，因本港法律體系中，刑事審訊中法官就法律原則作出裁決，給予陪審團法律觀點上指導，陪審團則採斷事實，在英國司法制度中，一般視陪審團裁定具有終局性，因此無需答辯判斷既非事實問題的裁定亦不具終局性，所以控方有權就法官裁決提出上訴是符合法理邏輯。至於香港國安法則創立一種新的刑事審訊模式，審判庭需要同時裁定法律和事實問題，但審判庭作出的無罪裁決是否具有普通法中陪審團作出的無罪裁決的終局性存在模糊空間，因此相關修例並未有違反原則。

議員陳仲尼則指出，「聖人會犯錯，法官都會犯錯」，因此凡是涉及危害國家安全案件，若控方沒有上訴途徑，容易導致危害國家安全的被告人逍遙法外，此舉明顯存在漏洞，更無法彰顯香港國安法的權威性，以及保護國家安全能力。

不過，議員狄志遠表示，有關法律程序的修訂是「複雜」、「敏感」，而由於一般市民對法律程序不容易明白，因而容易產生誤解，社會也提出多個疑問，如有關修訂會否做成一罪多審；修訂會否違反無罪推定的原則；在國安法框架下，會否做成不合理的持續拘留。他指，當局應就條例草案需向社會多加宣傳及解說，減低大家對有關法例的誤解。

針對修例原因，議員謝偉銓表示事緣去年先後有兩宗販毒案件，案中法官因為法律技術理由裁定有關被告人無須答辯、當庭釋放，根據現行《刑事訴訟程序條例》，控方在這種情況下沒有任何途徑可以申請上訴或要求案件重審，令到一些明顯可能有罪的被告人，有可能因為單一法官的犯錯而逃出法網，而今次修例可給予多個機會讓上訴庭重新去審視相關下級法官的決定。