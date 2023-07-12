稱「一拳打死你都無罪」　消防員涉刑恐區長不認罪　押8月裁決

一名消防員去年在消防局內被區長發現無戴口罩，對方要求他戴回，雙方有所口角，期間消防員說「我有精神病，一拳打死你都無罪」。他被指刑恐區長，他不認罪，案件今（12日）在西九龍裁判法院開審。法庭裁定表證成立，被告出庭自辯，承認曾說過上述說話，但否認有意刑恐對方。法庭將案押後至8月1日裁決，被告續准保釋。

42歲被告陳定邦，報稱任職消防員。他被控於2022年8月23日，在大嶼山赤鱲角跑道南路23號機場南消防局地下當值室外，威脅王銘恒會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。

時任消防區長王銘恒供稱，當時部門有指引，消防員工作時需佩戴口罩，但他發現被告沒有戴口罩，遂向被告詢問原因。被告說自己有情緒病才沒戴，王要求他出示醫生證明。被告開始情緒激動，之後更說「我有精神病，一拳打死你都無罪」。被告自辯時則指，他當時解釋說身體不適，但事主不斷要求他戴口罩。之後他聽到事主說他「成日詐病」，他感委屈和憤怒，衝動下向事主說「我有精神病，一拳打死你都無罪」。被告強調當時沒有意識自己在罵甚麼。

案件編號：WKCC4849/2022