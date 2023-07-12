新冠疫苗保障基金撥款10億　兩年半僅發放近1.2億元賠償

市民接種新冠疫苗後或現不同副作用，若申請疫苗保障基金而獲批，可得到賠償。根據政府最新的疫苗基金申請概覽文件顯示，基金於過去4個月，共錄得56宗新增申請，而截至上月30日，由政府撥款10億港元成立的疫苗異常事件保障基金，目前共為2宗死亡個案發放400萬港元；亦為合共492宗傷害個案，包括速發嚴重過敏反應、面癱、心肌炎或心包炎等病例，累計發放1.16億港元。

截至6月底，港人已接種共約2,082萬劑新冠疫苗，保障基金也累計接獲1,352宗申請，專家委員會完成共951宗個案的因果關係評估，其中521宗評定為「與免疫接種因果關係一致」或「不確定」，430宗評定為「與所接種疫苗無關」或「不可分類」。

保障基金現時已處理1,306宗個案，處理中的46宗個案包括尚待申請人交回所欠文件或資料、尚未取得專家委員會評估結果、以及專家委員會評估為「與免疫接種因果關係一致」或「不確定」，而尚未取得相關醫療機構提供的資料或正進行嚴重程度評估等個案。