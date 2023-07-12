被控酒吧衝撞及掌摑女子　官指案件有疑點　男警罪脫獲放生

一名男警去年8月休班期間，涉嫌在旺角一間樓上酒吧掌摑一名女子，被控普通襲擊罪。男警不認罪受審，九龍城法院裁判官余俊翔今（12日）裁定被告面對的控罪罪名不成立。裁判官指事主的證供與酒吧職員所說的版本截然不同，裁判官亦未能就兩個版本取得磨合，故未能確定當時的事發經過，因此裁定罪名不成立。

48歲被告馮漢邦，控罪書上報稱任職公務員。他被控於2022年8月6日在旺角彌敦道旺角新城23樓Lab Bar襲擊一名姓魏女子。裁判官指由於兩名控方證人有不同的版本，故未能確定當時的事發經過，並認為控方未能毫無合理疑點排除被告當時是自衞。裁判官又指即使接納事主的版本，當時被告坐的位置與事主相近而且通道狹窄，故不能排除他站起時意外觸碰到事主。裁判官最終因案件有疑點最終裁定被告罪名不成立。

姓魏女事主早前在審訊時供稱，被告當時坐在她鄰枱，2人是初次見面。他見到被告當時有喝酒，但不知有否喝醉。她其後去廁所後折返，發現一名金髮女子躺在她之前坐的位置，其右眼下有傷痕，該女子責備被告，被告其後突然責備事主再向她施襲，包括先後摑她兩邊臉及撞她嘴角；酒吧職員則稱當日見到被告先被一名金髮女士毆打，其後坐在沙發上休息，其後事主走向被告與他傾談約半小時。後來該職員與事主一起坐在沙發椅後面位置背向坐在沙發的被告。及後他看見事主的手有動作，應碰到被告，其後再見到被告用手打向事主面頰。

案件編號：KCCC 2470/2022