搗網售毒品集團拘兩男　新蒲崗工廈倉庫檢大麻花等產品

執法部門於6月下旬接報，指2名分別2及4歲女童進食了大麻糖後，口吐白沫昏迷，並以涉嫌虐兒及藏毒起訴該2名女童的父親。經追查後進一步發現，涉案的大麻糖透過網上社交平台購買，遂於6月27日至昨日（11日）採取打擊販賣危險藥物行動，鎖定一個利用社交平台販賣大麻類毒品的集團、及一個位於新蒲崗的工廈毒品倉庫。

昨日(11日)傍晚約6時，人員突擊搜查該個新蒲崗毒品倉庫，檢獲6包懷疑大麻糖、100克懷疑大麻花、116支懷疑大麻煙油、和4張俗稱「毒郵票」的懷疑LSD興奮劑紙，在單位內以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕一名姓陳（27歲）本地男子。其後，人員再於涉案單位及汽車上，起出12包懷疑大麻糖、66支懷疑大麻煙油、206克懷疑大麻花，同時在南丫島拘捕為集團主腦的姓吳(36歲)本地男子，涉嫌「串謀販賣危險藥物」。

據悉，兩名疑犯其中一人負毒在網上社交平台接單及宣傳，另一人則負責派送毒品，陳男報稱運輸工人，吳男從事工程工作，暫未發現他們有黑社會背景。涉案毒品倉庫面積約100呎，運作約一個月，毒品售價由200至1,000港元，被起訴的女童父親，相信向該集團購買大麻糖。