亂拋垃圾阻街修例三讀通過　10.22起罰款增至最高6000元

立法會今日(12日)三讀通過《2023年罰款及定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)(雜項修訂)條例草案》，冀藉着加強罰款以針對存在已久的環境衞生問題，但有議員認為草案建議調高的罰款額，不足以對大集團形成阻嚇，主張採取累進式罰款，或者發出停業令。但有議員擔心罸則過於嚴苛，恐傷害小商販的生計。

草案建議調高亂拋垃圾定額罰款，由1,500港元倍增至3,000港元；在公眾地方造成阻礙及非法擺放服務，即「店舖阻街」則由1,500港元提高至6,000港元；法庭可判處的最高罰款額亦有調整，阻街由5,000港元調高至2.5萬港元。

議員楊永杰認為，6,000港元對大部分商戶有阻嚇作用，但對大集團則「唔夠辣」，將罰款當交租，對屢罰不改的商販應採取累進式罰款，令他們「肉赤」，若死性不改則出停業令。楊又批評政府部門各自為政，執法存在灰色地帶，單靠食環署很難阻止，需與其他執法部門採取聯合行動，然而一個月只做兩三次，意義不大，況且食環署分工過於瑣碎，如小販管理隊只負責小販事務，目睹店舖阻街亦只會袖手，令商販誤以為是默許，長此下去恐淪為「無牙老虎」。楊促請政府重新檢討食環署架構，賦予更大執法權之餘，採用科設備智慧執法，將聯合行動恒常化，徹底解決店舖阻街這個老大難的問題。

議員狄志遠則認為阻街的6,000港元罰款過於嚴苛，恐傷害小商販的生計，指部分商販並非故意阻街，而是配套設施不足，室內環境又差，因此會投棄權票。議員何俊賢指店舖阻街的懲罰對象是貨主，而不是員工，又指食環職員執法不需要太多身體接觸，而隨身佩戴的攝錄機亦能減少衝突；何又主張當局不必考慮存放問題，可直接將阻街物移往堆填區。

草案三讀通過後，將於10月22日生效。當局指去年接獲店舖阻街的投訴達1.2萬多宗，為長遠維持打擊成效，必需提高罰款，加大阻嚇力；至於累進式罰款，當局認為現階段不適宜執行，指出政府在第二階段法例檢討時提出了多項打擊阻街的法例修訂，加上短時間內對重複違例人士發出多次定額罰款，相信能有效遏制；當局亦會加強前線執法人員培訓，7月3日起陸續配備隨身攝錄機，保障執法行動和透明度。當局強調指引清晰，執法人員經驗充足，毋須擔心上落貨等情形會收到罰款通知書。