港府諮詢擬加煙稅及禁「火車頭」　市民批無助戒煙

煙民再有悲訊！港府今日(12日)公布《控煙策略諮詢文件》，就下階段控煙措施諮詢市民意見，當中包括禁止「邊行邊食煙(俗稱火車頭)」、持續加煙草稅、提高禁煙區吸煙罰款等。有煙民認為提高罰款過多，直斥「窮人無煙食」，又認為無助減少煙民食煙，反而應劃分或加設吸煙區。有煙民則認為加煙草稅有助戒煙；有市民則指禁「火車頭」是好事，但不應全面禁止電子煙，令戒煙人士失去更多輔助戒煙用品。

已有約10年煙齡的陳先生接受《東網》訪問時指出，認為加煙草稅及提升罰則「太貴」，狠批是「只准有錢人飲酒，唔畀窮人食煙」。他又稱，吸煙僅為放鬆心情，雖然近年已減少吸煙，由以往一日半包煙的頻率減至一日幾支煙，但坦言加價與減少吸煙並無關係，主要是為健康着想和家人勸喻。他又建議政府與其加重罰款，應直接劃分吸煙區，「好多外國地方都係限制某啲區域食煙……無一個明確嘅規定食煙個樣野(吸煙區)，而你(政府)草草去立法唔公平囉。」

68歲的徐先生則批評政府若想禁煙，應直接禁止賣煙，「你(政府)加稅加價，咪又係我啲打工仔、老百姓死」。他認為不少長者已習慣吸煙，「食咗幾十年點樣戒(煙)呢？」，認為煙民若想食煙，加價亦不會阻止到，反而加價會助長私煙問題。

不過，煙齡已有20多年的王先生則贊成政府加價，笑言：「佢(政府)加得唔夠貴呀！再貴啲我唔食添啦！」他又指自己有戒煙念頭，但一直難以戒煙，若一次加過百港元，他就會決心戒煙。

朱小姐則認同禁止「邊行邊食煙」，因街上有不少長者和小朋友走動，若有煙民「邊行邊食煙」會影響到他人健康，建議政府設立吸煙區，減少煙民在外食煙；至於禁止另類吸煙產品，她則坦言並不同意，因有不少人以電子煙等作為戒煙工具。