中港聯手打擊釣魚詐騙集團　擒內地主腦等14人

隨着騙案普及，本港執法部門持續與內地、澳門及海外其他的執法情報機關合作，攜手打擊跨境詐騙罪行。其中自今年3月開始，本港及內地執法部門發現一個釣魚詐騙集團，成員會騙取內地受害人的信用卡或扣帳卡資料，以及一次性驗證碼，再到本港網上商店刷卡購物轉售，最後將犯罪得益匯回主腦手中。

兩地行動隊伍進行協作及情報交流，經深入調查後，相信自今年2月至4月，該集團已盜取至少323張內地受害人的信用卡或扣帳卡資料，並進行了至少490個可疑交易，涉款約490萬港元。人員鎖定主腦和骨幹成員身份，今日(12日)在全港各區拘捕3男6女(19至46歲)，涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」，同時檢獲10部手機、4部電腦和1部手提電腦。被捕人士分別持香港身份證或雙程證，「職責」包括在本港招攬成員、處理贓物及到門市取貨的「車手」，他們現正被扣查。

另一邊廂，內地執法部門今日亦拘捕5名內地男子(20至26歲)，包括負責營運詐騙網站的主腦，以及利用盜取資料於網上購物的操作員，並檢走一部電腦。行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

調查顯示，該集團分工仔細，成員預先設計好假冒內地官方服務平台的網站，然後透過短訊、電子郵件及網上聊天室大量發放假網站連結，誘使受害人點擊及輸入資料，網站操作人收集資料後，隨即安排成員網購大量電子產品，再用本港成員的資料登記取機和轉賣圖利。人員相信，行動已成功瓦解一個跨境及有組織性的釣魚詐騙集團。