大埔廣福邨現虐貓狂徒　5年間至少涉10宗個案

大埔廣福邨現虐貓狂徒！有當區區議員今日(12日)在網上社交平台發貼，指該邨至今已知發生約10宗疑似虐貓個案，並指出雖然案發時間由2019年延伸至今年，但地點均為夜間的廣福邨廣義樓某層附近，且貓貓們被發現時身體虛弱，部分頸部更被綁有麻繩並打死結。

該區議員估計受虐貓貓數目仍未可知，並已就事件通知執法部門及廣福邨管理處，兩者均承諾加強巡查，並在涉事大樓大堂當眼位置貼上警示海報。而文中又提及，2016年大埔曾發生一宗虐貓個案，一名男子於當年被判監禁1年，而經街坊透露，該名男子正居於廣福邨廣義樓連串虐貓個案的樓層，甚至更目睹該男子帶貓隻出入，該區議員思疑廣義樓連串虐貓狂徒與該男子為同一人。

根據貼文所示，有4宗個案未有列出事發日期，另有5宗則分別涉及2019年至今年6月的夜晚，當中2019年有2宗，受虐貓貓分別在11月22日及7月23日被發現，當時皮膚均有受損；2020年7月20日有1個月大貓貓被困在後樓梯消防喉轆密封箱內，當時虛弱；至今年的2宗個案，1隻貓貓3月26日在後樓梯被發現，且頸部被綁繩打死結，另一貓貓則在6月19日於高井消防喉被發現，估計被困超過2天，身體虛弱。