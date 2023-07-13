東方日報A1：控煙愈控愈反彈　私梟密密賺

政府發表《控煙策略諮詢文件》，了解市民對加強控煙的意見。醫務衞生局指出，本港有近60萬煙民，每兩人便有一人年逾五旬，更有7.4%中學生曾吸煙；為保護新一代免受煙草禍害，及避免長遠增加醫療負荷，促社會共同參與探討控煙政策。諮詢內容以4個策略為主軸，包括持續加煙稅、上調違例吸煙罰款額、研究擴大禁煙區、禁止「邊行走邊吸煙」的行為、煙包健康警告面積由85%擴大至100%等；又會探討禁止任何人向某一日期後出生的人，售賣煙草的產品，即「煙草終局」建議。諮詢期由即日起至9月30日，當局指將根據諮詢結果，確立下一階段控煙措施。不過，政府加強控煙，惟戒煙配套不足，令人擔心催旺私煙市場，屆時將愈控愈反彈，益了私梟。

醫衞局副秘書長李力綱表示，本港目前有近60萬吸煙人口，過去10年吸煙人數增長達7.2%。由於吸煙可引致多種慢性疾病，包括肺癌、冠心病、中風等，而人口老化亦為醫療系統帶來巨大挑戰。預料未來20年患有慢性疾病的人口會增至50%，至2039年達致300萬人。

政府已將煙草稅加至64%，但仍低於世衞建議的75%，故諮詢公眾應以甚麼步伐加煙草稅，例如應逐年增加，抑或一次過大幅增加。不過，相關提問中，並無「反對」加煙稅的選項，當局解釋，若市民反對加煙稅，可於諮詢文件有關是否支持進一步降低吸煙率的問題中，剔選「不支持」。

不少煙草商在產品加入添味劑，如水果、糖果口味，吸引女性及青少年吸食，故會諮詢應否禁止添味劑、規管煙草包裝等，及應否禁止向18歲以下人士提供煙草產品等。諮詢文件又提出擴大禁煙範圍至人流高，而無法避開二手煙的地方，例如行人天橋和公共交通候車區，或者公眾經常進出地方的範圍，例如學校和醫院；又擬將定額罰款提升至3,000或5,000元。當局亦探討，是否禁止俗稱「火車頭」的行為，即邊走路邊吸煙。

今次諮詢文件亦有詢問是否贊成有關禁止任何人向某一日期後出生的人士售賣煙草產品的倡議。當局對今次諮詢採取開放態度，未有就劃線日期訂立年份，邀請社會共同探討控煙步伐。本港要在2025年前將吸煙率降至7.8%並不容易，故諮詢有迫切性，當局需更有力控煙措施。若諮詢後需立法，亦會盡快推動。當局強調，加煙稅是非常有用的控煙措施，對基層而言，因居住環境及經濟原因，「煙仔」對其傷害更大。

衞生署署長林文健指出，自去年4月禁止另類煙產品進口後，直至今年4月底，專責團隊巡查社交媒體發現810個另類煙廣告。控煙酒辦接獲海關轉介1,062宗個案，涉及經旅客、郵包等進口，當局已發出148張傳票，各人被罰款1,000至6,000元。當局於2月宣布加煙草稅的措施後，雖然每支捲煙僅增6毫，但戒煙熱線首周已接獲498個來電，至上月戒煙熱線查詢數字更創新高，月內處理逾1,200個電話查詢，較往年數字顯著增加。

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