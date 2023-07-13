公僕辭職率創新高　工會稱不少屬有經驗員工　學者直指現斷層

公務員流失情況嚴重，2022至2023年度公僕辭職人數達3,863人，為回歸後新高，有公務員工會直言各部門各職級都「嗌晒救命」，當中不乏有經驗的同事，加上政府的福利、工資等待遇相較私人機構而言相差甚遠，導致公務員「跳船」；亦有學者表示，離職率高令政府內部斷層更嚴重，繼而加重其他公務員工作量，內部運作變差，形成惡性循環，而政府早前高調「搶大學生」，學者亦斥只是「補鑊」、「噱頭多於一切」。

據政府網頁顯示，2022至2023年度公務員總離職人數達10,126人，佔實際人數的百分之5.7，當中辭職人數更達3,863人，佔整體人數38.1%。香港公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指無論專業人員、高級、中級公務員均有公務員辭職，而私人機構無論自由度、工資等待遇均較政府優勢，亦受移民潮影響，令公務員紛紛「跳船」，流向私人機構，再加上在人手不足的情況下，公務員仍然要「交功課」，使情況更為惡劣。理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強也指離職率高令政府內部斷層更嚴重，繼而加重其他公務員工作量，甚至導致內部運作變差，致使辭職人數更多，形成惡性循環。

為填補空缺，政府早前宣布接納大學畢業前一年的學生申請公務員職位，以4年制為例，大學3年級或將升續3年級的大學生，即2024年及2025年畢業的學生都可投考，但他們要符合特定條件，包括在指明時間內完成學業，畢業後便可成為公務員。公務員事務局局長楊何蓓茵曾指政府每年9月會為6個職系進行聯合招聘，即政務主任、二級行政主任等，今年除了接受明年畢業的大學生報名之外，亦接受2025年畢業的學生投考。

但梁籌庭直言，即使引入大學生，但新入職人員也需要經過培訓時間，而若入職中層以上職位，更要培養管理能力，過程起碼也要「一年半載」，遂也質疑是否真正有效，加上政策只是先讓他們投考，屬「臨時入場券」，畢業後「人地（大學生）都未必要你」。

陳偉強亦指此舉「噱頭多於一切」，只是想讓市民覺得政府積極爭取人才，但未必真能吸引大學生畢業進入政府，加上實際上私人市場也欠缺人手，政府只是和香港本地搶人才，影響本地商界，質疑為何不呼籲海外人才來港。