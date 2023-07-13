控煙加辣冀2025年吸煙率遏至7.8%　當局：提高煙草稅最有效

2021年時的吸煙率達9.5%，政府目標在2025年將數字遏至7.8%，發表《控煙策略諮詢文件》，了解市民對加強控煙的意見。有醫療衞生官員今早(13日)在電台節目表示，本港目前有60萬名煙民，除影響健康外，醫療系統難以負荷，吸煙人口死亡風險亦造成社會經濟損失。該官員指，政府已將煙草稅加至64%，提高煙草稅是最有效的控煙方法，亦是調整的其中一個主要方向。該官員又批評煙草商指加煙稅會影響基層市民的講法，是以市民作「擋箭牌」，重申政府和煙民並非對立，考慮到煙民健康會鼓勵他們減少吸煙或戒煙。

對於提高煙草稅會增加私煙活動，該官員認為售賣私煙屬非法行為，當局不會因此而不處理本港的吸煙問題。近年相關部門已經加強執法，加上私煙質素亦有問題，含有很多雜質或會破壞肺部。政府會在煙草產品上增加標誌，協助市民分辨，市面售賣的煙草產品是否已經完稅。

有建議認為要限制21歲或以上人士才可買煙，該官員指當局會考慮各個方案，包括提升合法買煙年齡。部分國家如新西蘭及馬來西亞，已限制某個日期後出生人士買煙。當局會了解有關方案能否徹底控煙，規定某個日期後不能買煙建立「無煙世代」，相信最終會行至這一步，惟現時仍未可實現。至於禁止「邊行邊食」是否面對執法困難，當局認同執法有難度，但不能因為困難而不做。