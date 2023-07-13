日本擬排放核污水　港府加強輻射檢測　成本涉過千萬

日本計劃排放福島核污水，環境及生態局已表明，當局將以預先防範原則，一旦日方啟動排放污水，港府會即時採取嚴格進口管制措施，包括對福島一帶沿岸高風險的東京都、福島縣、千葉縣等10個(都)縣份，會即時限制其水產品進口，包括活生、冷藏等產品，亦會進口管制福島縣的所有蔬果、食品必須要有證明書才能進口。

環境及生態局局長謝展寰今早(13日)在電台節目表示，方案只是為了保障市民健康及食物安全，認為日方若排放核廢水長達30年，難確保當中沒有發生任何意外，且現時仍未知當地淨化設備的有效性，故港府會密切監測相關數據；又稱處理食品安全風險及食物入口制度屬本港事務，強調做法非跟從內地。

他續指，本港會加強不同檢測，例如上月起，食安中心已為所有日本進口水產品進行輻射檢測；天文台監測本港水域的輻射變化；漁護署亦會每天抽驗本地水產。他提到，在提升檢測量及購買各種相關儀器後，要花費逾1,000萬港元，不過為保障食品安全，不能計較成本。

另外，本港已有日式食肆的刺身生意跌足一至兩成，專門經營「廚師發辦」的食肆更是首當其衝。對於日本食品經營者受到措施的影響，謝展寰表示，正正因為不知道日本何時會排放核污水，港府才會提早宣布應對安排，減低對有關持份者的影響。至於有人擔心不法商人會違規出售來自禁止縣份的水產品，他指本港食品供應設來源追查機制。