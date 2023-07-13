處理樹木問題歎慢板　地政拖一年始回覆投訴　申訴署促設限

近年不時發生路旁樹木倒塌事件傷及途人，惟政府處理樹木問題卻「歎慢板」。申訴專員公署今日（13日）就樹木投訴的處理公布主動調查結果。報告指出，由2018年至2022年10月期間，在效率促進辦公室轄下1823每年平均接獲的投訴中，有約1,100宗涉及部門權責爭議的個案，雖然樹木管理辦事處已試行優化機制，但介入處理個案時間仍嚴重延誤。而地政總署亦曾有大量逾期回覆的樹木投訴，有個案甚至由投訴起計至具體回覆需時337日。公署建議，樹木辦應以投訴整體處理時間作為介入準則；而發展局亦應要求各部門按實際需要就投訴個案制訂工作時限。

根據1823資料顯示，由2018年至2022年10月期間，在涉及權責爭議的個案中，每年均有約數十宗個案需時逾3個月才回覆投訴人，公署認為若投訴個案因部門權責爭議而不獲適時處理，容易令市民覺得政府部門互相推卸責任。雖然樹木辦曾於2022年初試行初步優化機制，提前介入處理全部由1823上呈至部門投訴主任的個案，但個案上呈至部門時或已出現嚴重延誤，即使樹木辦介入亦已經太遲。

報告又指出，地政總署作為接獲最多樹木投訴的部門，其平均回覆時間明顯比其他部門長，截至2022年10月，緊急個案回覆1823的平均日數需時104日；而截至2022年3月，地政總署逾期回覆1823的時間有80%均逾期90日或以上，即1,723宗。

公署又舉例表示，曾有涉及海堤的樹木管理責任重複發生部門權責爭議；亦有塌樹風險案例顯示，地政總署在1823發出超過20次逾期通知、經過377日後才終於回覆1823，申訴專員公署調查主任梁偉倫認為地政總署未能有效監察承辦商工作；而地政總署無備存實際仍未完成清理的樹木投訴數目，公署亦未能得知地政總署是否已處理過往積壓的投訴。

公署建議，處理權責爭議個案樹木辦應更主動介入；並善用經驗減少部門爭議；同時應以投訴個案的整體處理時間就直接介入處理，避免處理爭議的時間；亦建議發展局督導各部門嚴格按照部門的機制處理投訴轉介個案，並作出監察，確保投訴獲適時轉介。