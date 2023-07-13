假扮從商赴澳門賭博　內地漢非法往返39次判緩刑

湖南省長沙市一名男子欲前往澳門賭博，卻嫌逐次辦理簽注麻煩，竟冒充電商公司員工，花3.5萬元（人民幣，下同，約3.9萬港元）找人代辦多次往返簽注，非法往返澳門39次，最終被查獲，結果財散人空。

長沙市電視台政法頻道官方微博周二（11日）指，當地男子董某在廣東省珠海市務工期間，因受疫情影響收入不佳，心情低落，竟萌生去澳門賭一把可快速致富的念頭。原本簽證每次需回長沙辦理，但他偶然看到可辦理多次往返澳門簽注的小廣告，於是聯絡上一家專門非法替人辦理簽注的公司。經查，董某於2020年10月18日至2021年4月25日期間，冒充吉林省一家電商公司的員工以從事商務活動為由，多次非法往返澳門。

董某今年3月29日接到民警致電後主動投案，如實供述上述犯罪事實。審理案件的長沙芙蓉區人民法院認為，董某違反國（邊）境管理法規，偷越國（邊）境3次以上，情節嚴重，其行為已構成偷越國（邊）境罪。鑑於他自首且認罪認罰，法院判其拘役5個月，緩刑1年，並罰款5,000元（約5,500港元）。