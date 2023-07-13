創意產業融資難議員促放寬　文化盛事可由中資企業牽頭

港府擬將香港發展成文化之都，推動創意經濟，包括在政府架構層面加強對文體旅遊的總體統籌，制訂文化創意產業政策。議員霍啟剛今日(13日)在交流會中表示，文化產業需要結合更多配套，挖掘優勢賦能文化產業。他指香港文化融資比較少，政府可考慮做好文化金融，如放寬上市條件、用共同投資基金投資文化企業，培養文化獨角獸。創科中心方面，香港的文化科技聚焦硬件配置，建議可利用大數據，建立中華文化數據庫，進行IP活化等。他又指文化委員會聚焦文化界，是否可擴大至司長領導，金融、物流等可加入發展。

議員譚岳衡亦表示，香港近期有多場引起廣泛關注的文化交流活動，包括音樂晚會等，這些文化盛事也由中資企業主辦，詢問當局對中資企業在推動中外文化交流中心上有什麼期望。譚指中資企業要更多將中外文化資源引入香港，尤其邀請內地資源；中資企業要擔當邀請者、支持者、贊助者的多元角色；引入內地有規模的文化產業基金等。

港府回應時表示，希望和大家溝通文化創意產業融資問題，認為第一步要增加更多不同投資可能性，因文化藝術多元，用上市可能「遠水不能救近火」。最有興趣發展是知識產權保障，因每人都重視這個議題，而香港有國際授權平台，貿易發展局也有舉辦不同展覽。至於是否應由司長、副司長統籌，現有機制下若有需要時會有相關安排，但是否常設就要按實際情況，而不常設經常發生。公共管理，「擁有權」非常重要，要強化個別局對自己政策的擁有權和投入度，所以只在有需要時設立由司長或副司長級協調、幫助的小組。

至於中資企業方面，港府表示對此有很高期望，也可發揮很大力量，包括資金、網絡、人才等，因此在文化藝術推展上中資企業很有作為。