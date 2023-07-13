休班警涉巴士站襲擊男子　獲准以原有條件保釋　案件押9.20開審

一名休班男警涉嫌於今年1月，在港島柴灣小西灣巴士站襲擊一名男子。事隔近3個月，男警被控一項「襲擊致造成實際身體傷害」罪，案件今(13日)在東區裁判法院再訊。被告否認控罪，裁判官何慧嫻把案件押後至9月20日開審，預計審訊需時3天，被告獲准以原有條件保釋。

48歲被告劉驍璋，現已停職，控罪書上沒有報稱職業。他被控於2023年1月8日，在小西灣(藍灣半島)巴士總站城巴員工休息室內襲擊郭福基，因而對郭造成身體傷害。根據《侵害人身罪條例》，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可處監禁3年。

據控方原先表示，本案有6名控方證人，當中包括事主等，被告並無任何招認。控方亦會依賴涉案巴士的行車紀錄儀，並指當中有拍到被告推事主進員工休息室。不過辯方指希望傳召3名當日到現場調查的執法人員作盤問，控方表示會安排作為控方證人讓辯方盤問，故將有9名控方證人。另外辯方又指事主曾到警察投訴科作投訴，但其談及本案事件與其口供不一致，故可能會傳召警察投訴科的人員作供。

案件編號：ESCC 760/2023