法治人才惹議　林新強：急需改革

本港法治人才惹議，法律界議員林新強指香港法律行業急需改革，才能提高律師競爭力，而教育方面缺少統一法學專業證書收生及考試標準，加上大學學額不足，培養出來的學生質素參差不齊，除大學教育，他認為亦需大、強的律所提供資源，將學生培養成為優秀律師，但香港法律運營模式落後，要改變現狀阻力重重。

議員簡慧敏認為香港可建設成為中外國際法律人才培訓基地，以鞏固香港法治地位，她指出做好工作必須要有高層領導架構，賦予充足資源，推行中外國際法律人才培訓計劃，設立國際法律人才2030計劃，考慮團結香港法學院、2個法律專業團體、30個法律界選委團體，讓內地、香港、全世界法學生接受相關培訓。簡又提到，法律人才對認識普通法外，也要加強認識內地法律。

議員陳曼琪則建議與內地共同開設新型法律雙學位，包括數字經濟、數字網絡、人工智能等，以符合新時代法治需要。又建議國家仲裁國際化，吸引海外機構來港設基地，研究成為仲裁中心，並釋放中小型律師行發展潛力，稱約有9成律師行都是中小型規模，港府與內地政府要研究兩地律師行聯營合作。