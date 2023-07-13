房屋問題制約本港社經　議員轟部門各自為政拖慢發展

為將精簡法定程序，縮短法定時間，省卻重複及性質相近的程序，希望縮短生地變熟地的時間，加快土地供應，政府提出《2022年發展(城市規劃、土地及工程)(雜項修訂)條例草案》，今日(13日)恢復二讀辯論。有議員指，房屋問題一直困擾香港市民，但土地發展程序日益複雜、各個部門各自為政令程序架床疊屋、有政治因素，反對派不斷用程序拖延發展，致使拖慢發展進度。

修訂《城市規劃條例》主要為改善現有城市規劃制度 ，包括改善制訂圖則的法定程序及城市規劃程序、賦權發展局局長指定某些地區為受規管地區和擴大規劃署署長在《城市規劃條例》下的現有強制執行權力，使署長可就受規管地區行使該等權力 ；修訂《收回土地條例》及《土地徵用 ( 管有業權 ) 條例》，以改善關乎收回或徵用土地作公共用途的某些程序及其他事宜；修訂《前濱及海床 ( 填海工程 ) 條例》、《道路 ( 工程、使用及補償 ) 條例》及《鐵路條例》，以改善關乎進行工程的某些程序及其他事宜；對《道路 ( 工程、使用及補償 ) 條例》作適應化修改，以令該條例符合《基本法》。

議員陳健波表示，房屋問題一直困擾香港市民，樓價高企另年輕人買不到樓，因此政府提出精簡造地程序方案，以從源頭加快土地供應以增加建屋量。他指2000年以後香港土地發展時間增加超過一倍，從2000年後6個新發展區分別用12至23年可見，平均發展時間17年，而古洞北預計最快16年、洪水橋預計17年，拖慢原因主要為土地發展程序日益複雜、各個部門各自為政令程序架床疊屋、反對派不斷用程序拖延發展。不過，他也指除了精簡法定程序，也要壓縮政府內部行政工作，以免拖慢審批進度。

議員簡慧敏也表示歡迎當局引入局部核准製圖的程序，可有力杜絕過往濫用程序授權同一人重複申述的情況，而由於過去未規定引用城規條例12A條申請改劃的人，導致與涉及土地發展無關的人士也可透過改劃土地用途阻止發展，因此贊同當局規定申請者需要是土地擁有人、擁有部分業權、授權人士。針對修訂是否符合基本法，簡指條例草案建議加入的條文訂明政府使用已收回或被徵用的土地作公共用途前可暫作其他用途，由於行使權力前提是政府已經依法收回土地，並向受影響業主依法賠償，因此政府使用是不會牴觸基本法，亦歡迎政府明確將收地有關的事宜和其他法定程序同步進行。