揭房署長者住屋空置率極高　申訴署倡轉作過渡屋予有需要人士

房屋署改建公屋拖足20年，令不少輪候公屋市民苦等無期。申訴專員公署今(13日)公布房屋署「長者住屋」及「改建一人單位」的改建主動調查報告。結果發現兩者的空置期及空置率極高，截至今年3月，一型設計的相關單位有約6成分間房間空置，更有部分空置逾10年，若將其改為一般公屋單位，可改成378伙。申訴署又指，上述單位租戶自願調遷數目偏低，而二型及三型「長者住屋」申請者拒絕接受編配的數字偏高，批評房署未為解決問題考慮突破性措施，建議應考慮以長期空置的「長者住屋」作過渡屋試點，出租予輪候公屋多年的市民。

「長者住屋」最初是為年滿60歲的單身公屋申請人而設，屬院舍式設計，提供24小時福利員服務，分3種類型，其中一型及二型住戶需共用廚廁和客廳，而三型雖有獨立廁所，但仍需共用廚房和客廳。此外，房署亦曾因應當時社會對一人公屋單位的需求，將一般公屋單位分間為兩至三個房間，即「改建一人單位」，住戶需共用廚廁。不過截至3月，一型設計的「長者住屋」有362個空置房間，80%空置逾10年，若回收後改建成一般公屋單位，可建228伙；而「改建一人單位」亦有233個空置房間，89%空置10年以上，回收並改建後可建150個單位。

為減低單位空置率，房署將二型及三型設計的「長者住屋」編配予一般公屋申請者，不過，2021/22年度共有1,469人無參加「特快公屋編配計劃」卻獲編配「長者住屋」，其中有97%人因此拒絕編配，導致被扣除一次編配機會，申訴專員趙慧賢直言，極高拒絕編配率反映此措施並無效率。此外，公署亦指，大部分租戶均是因死亡或入住長者安老中心而遷出一型相關單位，而非主動調遷；加上二型及三型的「長者住屋」福利員服務已偏離原意，一型「長者住屋」的福利員服務亦被取消，認為「長者住屋」實際情況與一般公屋無異。

公署建議，房署應檢視是否仍將二型及三型設計「長者住屋」歸類為一般公屋單位，考慮停止將此類單位再編配予一般公緊申請者。公署又指，雖然房署將二型及三型「長者住屋」作為「特快編配公屋計劃」推出，但仍有不少空置單位，故建議該署考慮將此類單位作過渡屋推出，協助輪候公屋有迫切住屋需要人士入住。